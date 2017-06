*Se realizará a partir del próximo 17 de junio en Atlixco

El próximo sábado 17 de junio se llevará a cabo la función de box denominada “No Bajes la Guardia Contra las Adicciones” en Atlixco, Puebla, torneo que servirá como selectivo para la Olimpiada Nacional y que cuenta con el respaldo del Consejo Mundial de Boxeo.

Flavio el “Yuyo” Hernández se encuentra motivado y su regreso al boxeo será para dejar huella entre los jóvenes, es por eso que cristalizará este proyecto con un torneo de box y aparte marcará el inicio de una nueva era con el Flavio´s Boxim Gym para abrirle la puerta a los jóvenes y alejarlos de los problemas de adicción.

“Estoy muy contento, me tiene muy entusiasmado, lo he trabajado mucho para llevarlo a cabo, además tengo el apoyo del Consejo Mundial de Boxeo y eso me motiva. Algunas situaciones me hicieron retirarme del boxeo y ahora quiero compartirlo con los jóvenes en este torneo de ‘No Bajes la Guardia Contra Las Adicciones’”, explicó.

Esta función contará con el torneo estatal de box amateur, además de cuatro peleas profesionales y contará con el apoyo del Consejo Mundial de Boxeo gracias al apoyo de Mauricio Sulaimán, presidente del CMB y quien sigue de cerca el proyecto de Flavio Hernández.

“Son tres funciones de eliminatoria y la final aquí en Puebla donde contamos con la promesa de Mauricio Sulaimán, de venir a premiar a los campeones y servirá como una eliminatoria para la próxima Olimpiada Nacional”, detalló el joven boxeador poblano.

Además del torneo y de la función de box, Flavio el Hernández, se encuentra de manteles largos con la inauguración de su gimnasio el cual le abrirá las puertas a los jóvenes para evitar que caigan en las adicciones.

“El próximo 17 de junio voy a inaugurar el gimnasio Flavio´s Boxim Gym en la ciudad de Atlixco, Puebla, un gimnasio de gran nivel y comenzamos con el torneo”, puntualizó el pugilista.