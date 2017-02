Por Patricia Moreno Sánchez

Para marzo próximo se llevará a cabo la renovación de la presidencia de Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (CANCOPE) confirmó el actual presidente Octavio Corvera quien estuvo al frente del organismo por tres años consecutivos.

Explicó que el proceso de sucesión será en asamblea y no se descarta una candidatura de unidad. Refirió que ya se han dado a conocer algunos nombres de aspirantes, empero aún no se definen.

Corvera Álvarez destacó que aún no se definen los tiempos exactos como la presentación de la candidatura y la fecha de la asamblea, sin embrago adelantó que de acuerdo a estatutos, la publicación de convocatoria, registro de planillas y votación se deberán llevar a cabo en marzo.

“Se está por definir los tiempos para la presentación de las candidatura que pueden ser tres aspirantes, para definir la fecha de la asamblea, en tanto lo primero será la publicación de la convocatoria” refirió.

Refirió que los retos para la nueva dirigencia serán los mismos problemas añejos, desde combate al ambulantaje, inseguridad o apertura de nuevos negocios, hasta promover la afiliación u ofrecer capacitación para los socios, no obstante se tiene confianza en el respaldo de la nueva a estatal para atender estos temas.

Por último aseguró que en esta cámara los temas se consensuan por lo que se prevé una renovación en plena tranquilidad de común acuerdo.