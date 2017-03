Por Jesús Lemus/Puebla

Los diputados retiraron de la sesión del Congreso local, la iniciativa para castigar hasta con 1.6 millones de pesos el maltrato animal, que no incluye la charrería, pelea de gallos y los toros, que pudiera registrarse en Puebla y que fue propuesto por el gobernador Antonio Gali Fayad.

Aunque no se argumentó por qué se retiró de la orden del día el asunto de la iniciativa, trascendió que los diputados establecerán en el tema de charrería, que jamás se puede catalogar como maltrato en estas especies y se establecerá que los caballos son animales de compañía.

Sobre esta misma iniciativa, el coordinador de los diputados del PVEM, Juan Carlos Natale López, dijo que buscó ampliar la propuesta para evitar cortar la cola y orejas de algunas razas de perros, que en ocasiones se realiza por estética de los animales.

“Propuse que la mutilación por estética y es un asunto que no procedió, dice la ley que los animales sienten y si sienten, no entiendo porque no se logró el consenso para evitarlo”, dijo el diputado local.

El diputado local del Verde Ecologista de México, dijo que también se fomenta la adopción de los animales extraviados, en caso de que el dueño no reclame a su mascota dentro de un plazo de diez días a partir de que se haya perdido.

Es importante reiterar que la iniciativa del gobernador Antonio Gali Fayad, no contempla como maltrato animal lo relacionado a la corrida de toros y peleas de gallos, además de algunos asuntos enfocados a los zoológicos.

También destaca la propuesta del mandatario poblano, que en el estado se debe crear un padrón de perros y gatos que permitirá un mayor control de las mascotas y con ello, evitar el maltrato hacia estas especies.

Es importante señalar, que los diputados locales también avalaron la donación de predios en diversos municipios, que tienen como objetivo la construcción de centros de salud y algunas instituciones educativas.