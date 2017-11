Por Patricia Moreno Sánchez

Los trabajadores del ayuntamiento de Tehuacán amagan con estallar la huelga a partir de este miércoles, por incumplimiento del contrato colectivo de trabajo por parte de la presidenta municipal; Ernestina Fernández.

En rueda de prensa, que se realizó en las instalaciones de la CTM, Ivonne Morales, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Tehuacán, informó que son varias irregularidades las que se registran en este ayuntamiento hacia los trabajadores. Por lo que se vieron en la necesidad de nuevamente emplazar a huelga, y el plazo vencería ayer a las cero horas.

Explicó que el municipio tiene un adeudo por prestaciones, jubilaciones y pensiones por 10 millones de pesos a los trabajadores activos y jubilados, desde el 2014.

Detalló que son 38 personas jubiladas y pensionadas que desde el 2014 no han recibido su pago correspondiente. Además no se hace valido el pago de al menos 20 facturas médicas. Las cuales se derivan de la falta de personal médico y de medicamentos en el Hospital de este municipio.

“El acuerdo es que ante la falta de atención médica y falta de medicamentos, el trabajador acudirá con un medico particular y pagana su consulta y su medicamento, en tres días máximo el ayuntamiento reponía el gasto, el cual no se cumple” aseguró.

Otro caso es nulo pago de los deudos de los trabajadores que han perdido la vida por accidentes de trabajo, además de que se pretende suprimir plazas laborales. Incluso no se cumple con los uniformes ni herramientas de trabajo a los trabajadores de limpia y del panteón.

Indicó se han llevado a cabo reuniones con las autoridades del Tribunal de Arbitraje y se espera que se realice el embargo precautorio para evitar la huelga,

Detalló de adeudo que son aproximadme 10 millones de pesos que adeuda el Ayuntamiento, de estos se deben aproximad ante 9 millones de pesos a 38 trabajadores jubilados. Además se adeuda un millón 700 mil a una personas del régimen de declaratoria de beneficiaria y a la segunda persona se le adeudan 700 mil pesos. Independientemente de las facturas de 350 mil pesos.