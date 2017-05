*El Puebla visita a Pumas este domingo a las 12:00 horas

Sin nada que pelear en el Clausura 2017, Pumas y el Puebla tratarán de tener un digno cierre de torneo cuando se enfrenten este domingo al mediodía en la cancha del estadio Olímpico Universitario, como parte de la Jornada 17 del certamen en la Liga MX.

Los Camoteros decepcionaron en el torneo, no solamente se encuentran en el último lugar de la tabla de posiciones, también se mantuvieron en los últimos puestos del Cociente y esa situación se mantendrá para el siguiente año futbolístico.

En este último partido los Franjiazules deberán salir a ganar no solamente para evitar terminar como sotaneros, sino pensando en lo que se refiere a la porcentual, pues iniciarán el próximo torneo dentro de los candidatos a descender.

Por otra parte, Pumas igual fue un equipo que también quedó a deber durante esta competencia, vino de más a menos y cuando parecía que sería uno de los invitados a la Liguilla, acumuló una serie de 5 partidos sin conocer la victoria y se quedó fuera de la Fiesta Grande.

Para este partido, a los Felinos sólo les queda cerrar bien ante su gente, buscar una victoria convincente y demostrar que no hay problemas de vestidor y puede haber continuidad para la próxima temporada.