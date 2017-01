Dulce Gómez

El retraso del programa Bici Puebla se debe a problemas aduanales en Manzanillo, argumentó el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, Gabriel Navarro Guerrero, quien dijo que se analizará el contrato que tiene el Ayuntamiento capitalino con la empresa CycloShare para emprender posibles sanciones.

La mañana de ayer sesionó la Comisión de Movilidad, ahí el funcionario municipal admitió que este programa tuvo que estar en operaciones el pasado 9 de enero, además de que actualmente la colocación del sistema es de únicamente el 90 por ciento.

En tanto, el secretario abundó que de las 69 cicloestaciones que tuvieron que estar listas desde el pasado lunes, hoy en día solo existen 20, empero incompletas, y es que aún falta la colocación de los “Token” que sirven para registrar el uso del vehículo.

Navarro Guerrero indicó que todavía no hay fecha para la puesta en marcha de este sistema, que en una primera etapa contemple 69 cicloestaciones y 1 mil 50 bicicletas.

Empero, adelantó que será este viernes cuando la empresa con sede en Miami, Florida, presente el reporte oficial que dé cuenta de los motivos del retraso.

Por su parte, el regidor priista, Iván Galindo Castillejos, lamentó que la empresa encargada de este sistema apenas lleve a cabo la instalación del sistema, a pesar de que tuvo que estar listo desde el pasado 9 de enero.

No obstante, el cabildante también recordó que la puesta en marcha de este programa, de acuerdo las primeras declaraciones de Navarro Guerrero, estaba programada para el 20 de diciembre.

Galindo Castillejos resaltó que en caso de no encontrar una respuesta favorable por parte de la empresa, entonces la Comisión de Movilidad deberá citar a una sesión extraordinaria para definir la sanción correspondiente.

“Ni puesta en marcha, ni instalación, al día de hoy no tenemos nada. El contrato es ventajoso, si no encontramos medias compensatorias y justas para los ciudadanos, entonces nos vamos a la revocación de la concesión porque la firma ha incumplido”, subrayó.

En tanto, el presidente de la Comisión de Movilidad, Adán Domínguez Sánchez, opinó que es importante esperar los argumentos de la firma, y de este modo tomar decisiones al respecto.