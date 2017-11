Dulce Gómez

La titular de la Secretaría de Movilidad del Ayuntamiento de Puebla, Mariana Navarrete Little, declaró que por un tema de “seguridad” no se contempla el uso de “bicitaxis” en el Centro Histórico.

En días pasados, el presidente de la Comisión de Movilidad en el Cabildo, Adán Domínguez Sánchez, expresó la posibilidad de poner en marcha este sistema de transporte, empero con un análisis previo.

Al respecto, Mariana Navarrete puntualizó que actualmente dicho tema no está contemplado dentro de la Ley de Transporte, específicamente por un tema de seguridad.

Pese a lo anterior, la secretaria no descartó abordar el tema, empero tampoco abundó en qué tiempo.

“Es un plan a estudiarse, porque la ley no lo contempla como tal, es un tema que hay que analizar, es mejor analizar un transporte más eficiente. No lo considera la ley por un tema de seguridad”, reiteró.

Cabe recordar que en su momento, Adán Domínguez externó que las bicitaxis podrían remplazar al transporte público que en días pasados dejó de circular en algunas calles del primer cuadro de la ciudad a causa del sismo del 19 de septiembre.