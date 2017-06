Por Jesús Lemus/Puebla

El refrendo de militantes del Partido Acción Nacional (PAN) tuvo complicaciones que este jueves provocaron que Juan Carlos Mondragón Quintana, ex líder estatal de esta fuerza política, no concretara el protocolo y quien opinó que de continuar con esta problemática, muchos panistas se desanimarán y no ratificarán su compromiso con el partido.

Lo anterior ocurrió tras acudir al Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, donde intentó refrendarse; sin embargo, el sistema de huella digital tuvo conflictos en su sistema y se espera que este 23 de junio, según un boletín del Comité Ejecutivo Nacional del instituto político, se reactive el proceso de reafiliación, no solo en Puebla, sino en todo el país.

En este sentido, indicó que existe una baja participación para este proceso de refrendo en el territorio poblano, que desde su punto de vista solo asciende al 14 por ciento en los 217 municipios.

Ejemplificó que en San Salvador el Verde, los militantes del blanquiazul han encontrado cerrada las puertas del comité municipal, situación que los ha desanimado para cumplir con la obligación que les pide el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN.

Señaló que otro de los factores que podría desanimar a la militancia para concretar este proceso de refrendo, son las decisiones arbitrarias que toman los morenovallistas en el estado de Puebla.

Mondragón Quintana confió en que habrá una depuración de militantes pasado el tiempo establecido de refrendo, pues destacó que varios panistas tienen sus orígenes en Nueva Alianza y ello será reflejado al momento que intenten registrarse bajo las filas del PAN.

Cabe recordar que cuando Juan Carlos Mondragón Quintana fue dirigente estatal del PAN, solo había 7 mil militantes, cifra que se incrementó hasta 33 mil durante la representación de Rafael Micalco Méndez como líder de esta fuerza política.

Otro dato a resaltar, es que el 22 de julio culmina este proceso de refrendo de militantes en todos los estados de la República y que tienen como finalidad, según las bases del PAN nacional, depurar los padrones inflados que se tienen en todo el país.