• Es un tanto delicado el hecho de aventurarse a firmar un convenio con Uber o Cabify: Ruiz Peña

Por Diego Armando Cuautle/@dcuautle

El coordinador de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales del el Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI) de Puebla, Luis Ruiz Peña dio a conocer que el convenio que dicha institución pretendía firmar con la empresa Uber fue suspendido debido a que no garantizan que sus choferes tengan su historial penal limpio.

En entrevista, explicó que dicha firma tenía como objetivo que sus alumnos usaran el servicio de trasporte privado, “se había hablado hace un par de meses de poder firmar el convenio, pero con esta coyuntura consideramos que también es un tanto delicado el hecho de aventurarse a firmar un convenio con Uber o Cabify”.

Tras presentar la Semana de América Latina y el Caribe” que se realizará en la sede de dicho instituto del 6 al 10 de noviembre, explicó que debido a que la zona del Barrio de Analco, donde se ubica la institución, es complicada en cuestión de seguridad para los estudiantes que a transitan, se analizó utilizar dicha medida en beneficio del alumnado.

Pero esta acción se vino atrás luego de que recientemente las estudiantes de la Benemerita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Mariana Fuentes Soto y de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), Mara Fernanda Castilla Miranda, presuntamente realizados por conductores de Uber y Cabify

A pesar de que Uber a través de un comunicado informó que l conductor y otro de los sujetos implicados en el caso fueron arrestados este pasado fin de semana, “nuestro equipo especializado para trabajar en conjunto con las autoridades ha colaborado muy de cerca y proporcionamos toda la información pertinente sobre el individuo que está siendo investigado”.

Asimismo, el servicio de transporte privado resaltó que el delito, por otro lado, tuvo lugar cuando el chofer no se encontraba de servicio, “lamentamos el feminicidio de Mariana Fuentes y que desde el primer llamado de las autoridades hemos participado”.

Para revertir dicha situación, la cancelación del convenio, dijo, un circuito de transporte escolar que sale cada 30 minutos de sus instalaciones y que lleva a los alumnos a una zona no expuesta del bulevar 5 de Mayo, además que realizan recomendaciones para evitar ser víctimas de algún delito.