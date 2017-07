Por Patricia Moreno Sánchez

En San Nicolas de los Ranchos, se cuenta con 10 policías por turno, para sumar 20 en total, los cuales son responsables de cuidar la integridad de más 14 mil habitantes, informó el presidente municipal Trinidad Xoletl.

El alcalde explicó que este número de elementos policiacos obedece a los recursos que tienen asignados para la seguridad. Además dijo que debido a que tiene que aprobar el examen de confianza, se dificulta de mayor número de elementos policíacos, al referir que por diversas razones no son certificados para ocupar este puesto.. No obstante dijo que se está trabajando en la contratación de más personal.

Especificó que se exige que los elementos policiacos deben contar con toda su documentación, como acta de nacimiento, sus certificados de estudios, mínimo secundaría y su catilla liberada, además de aprobar los exámenes.

Además subrayo, que se publican las convocatorias para el ingreso de nuevos elementos a la policía municipal que en San Nicolás de los Ranchos, no obstante dijo que muchos jóvenes no cubren los requisitos o no están interesados en ser policías.

Comento que pese a que el salario de 2 mil 800 pesos quincenales, el cual consideró como regular, no obstante dijo no les interesan,

“Unos ingresan y otros se salen, y eso complica la permanencia de los elementos en la comandancia de policías”.

Comentó que no se ha solicitado elementos al gobierno estatal debido a que la población no aprueba la llegada de gente externa, les genera desconfianza.

“Nos dicen que no quieren gente de fuera para su protección, no les tienen confianza, quieren gente conocida”.

Por ultimo aseguró que afirmó que pese a ser pocos policías, se mantiene la seguridad, al asegurar que es un municipio tranquilo y solo se presentan delitos menores como robo de autopartes, y estos son aislados.