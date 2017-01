• Salió franco el pasado 3 de enero, fue a su domicilio, horas después se retiró y desde entonces no saben de él en su casa ni en el trabajo.

Odilón Larios Nava.- Desde el pasado 3 de enero, se encuentra desaparecido el uniformado de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM) Alejandro Geovanny López Medina, de 31 años de edad. Estaba adscrito a la junta auxiliar de san Jerónimo Caleras. El día mencionado salió franco y desde entonces ni en su casa ni en el trabajo tienen noticias de él.

La desaparición fue confirmada por sus familiares y sus compañeros, quienes se dicen consternados por lo que pudiera haberle ocurrido. Señalaron que una de las versiones es que habría discutido con su esposa y desde ese momento no se sabe de su paradero.

Lo que más les llama la atención a sus compañeros, es que no se llevó sus pertenencias, por lo que han comenzado a compartir en redes sociales su fotografía para tratar de localizarlo.

De acuerdo con lo denunciado por su esposa ante la Procuraduría General del Estado de Tlaxcala: Alejandro Geovanny llegó el día 3 de enero a su domicilio y alrededor de cinco de la tarde se retiró y a partir de ese momento no volvió a saber de él.