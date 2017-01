• El reporte oficial indica que se trató de un accidente al manipular sus armas.

Odilón Larios Nava.- Un policía auxiliar perdió la vida en la entrada de personal de la plaza comercial Angelópolis. Mientras manipulaban sus armas, su compañero le disparó, según las versiones oficiales de forma accidental.

Alrededor de las 21:00 horas del pasado sábado, en la entrada del lado del Palacio de Hierro, se suscitó este hecho, del cual se desconoce la mecánica de hechos con exactitud, según fuentes policiales en el sitio no hay cámaras de seguridad por lo que no hay videos que revisar.

Se dijo que Antonio Luna Fernández, de 36 años de edad y José María M. A., de 19 años de edad, ambos policías auxiliares, estaban manipulando sus armas de cargo, tipo revólver calibre 38 Especial.

Según las fuentes consultadas Antonio Luna, recibió un impacto de bala en las costillas del lado izquierdo, esto le causó la muerte casi de forma instantánea. Al llegar los técnicos en urgencias médicas avanzadas ya nada pudieron hacer por él.

Cabe destacar que José María, el joven policía no escapó, se quedó en el sitio. Ambas pistolas fueron encontradas por las autoridades policiales al lado del cadáver del policía, aunque envueltas en bolsas de plástico, como si previamente alguien las hubiera manipulado.

José María está a disposición del Ministerio Público para que se le finquen las responsabilidades del caso. Personal de la Agencia Estatal de Investigación con el equipo de peritos del Instituto de Ciencias Forenses, llevaron a cabo las diligencias del levantamiento del cadáver y de los indicios.

REPORTE OFICIAL DE LA SSP

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado lamenta el deceso de Antonio Luna Fernández de 36 años de edad, quien formaba parte de la corporación de la Policía Auxiliar. Se ofreció apoyo a los deudos por parte de la Institución.

La noche de este sábado 7 de enero, de manera accidental otro elemento de la corporación, José María M., mientras manipulaba su arma lesionó a Luna Fernández, quien finalmente falleció.

El incidente se registró en el centro comercial Angelópolis, sitio en el que ambos prestaban sus servicios. José María M. de 19 años de edad está a disposición de la Fiscalía General del Estado.