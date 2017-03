• Las autoridades de la Fiscalía investigan el móvil y la identidad de los asesinos.

Odilón Larios Nava.- Un hombre de aproximadamente 45 años de edad, perdió la vida asesinado de al menos tres impactos de bala. Su cuerpo quedó dentro de su camioneta, la cual chocó contra un poste de Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la esquina de la 14 Norte y 22 Oriente. Se desconoce el móvil, pero no se descartó un intento de robo.

El hoy occiso viajaba en una camioneta Chevrolet, color gris, con placas de circulación UAJ-50-38 del estado de Puebla. Circulaba por la 14 Norte y al menos desde la 20 Oriente, lo persiguieron sujetos a bordo de una camioneta color guinda, tipo Voyager.

Desde el vehículo guinda le dispararon, el conductor de la camioneta gris siguió conduciendo hasta la esquina de la 22 Oriente, en donde los impactos de bala aparentemente le cobraron la vida y perdió el control de su unidad.

Al perder el control atropelló a tres jovencitas menores de edad, dos de ellas resultaron con fracturas y una con un golpe en la boca. Fueron atendidas por paramédicos y trasladadas al Hospital de Traumatología y Ortopedia. Su estado de salud es estable.

Los asesinos escaparon con rumbo al centro de la ciudad. Los técnicos en urgencias médicas al revisar al hombre encontraron que no presentaba signos vitales. Es por esa razón que la policía estatal acordonó el lugar para resguardar los indicios, entre ellos tres casquillos calibre 9 milímetros.

Durante las diligencias del levantamiento del cadáver los agentes estatales de investigación y el personal del Instituto de Ciencias Forenses localizaron dinero en efectivo dentro del vehículo, por ello no se descartó que el móvil del robo pudiera ser el robo.

Sin embargo no fueron desechadas algunas otras hipótesis de investigación. Dentro del vehículo no se encontró ninguna identificación del hombre por lo que de forma inicial quedó en calidad de desconocido.