Dulce Gómez

El panista, Diego Fernández de Cevallos, resaltó el trabajo, unidad, esperanza y destino que existe en la capital poblana, además aplaudió la labor emprendida por el presidente municipal, Luis Banck Serrato.

En entrevista, luego del Informe de Gobierno que rindió el edil, en San Bosques de San Sebastián, el ex aspirante a la Presidencia de la República consideró que Banck Serrato puso “el dedo en la llaga” al admitir que todavía falta mucho por hacer en el tema de pobreza.

Además, Fernández de Cevallos opinó que se nota el trabajo coordinado que existe entre el alcalde capitalino y sus regidores.

Dijo que es importante estar de la mano, además de laborar con responsabilidad y entusiasmo, en beneficio de la población.

“Desde luego, me queda claro que el municipio, el Cabildo y el alcalde están trabajando unidos con gran responsabilidad y con gran entusiasmo. Me gustó también que puso el dedo en la llaga en cuanto a la pobreza que todavía no se ha podido resolver”, reiteró.

Agregó que se corrobora las acciones emprendidas por el ex gobernador del estado, Rafael Moreno Valle Rosas, y por ello mencionó que las mismas deben tener continuidad.

Yo no veo una pugna, veo competencia

Al cuestionarle si existe una pugna al interior del albiazul para definir a los candidatos para la presidencia de México en 2018, el también ex senador desechó dicha versión, y resaltó que él apoyará a quien sea designado como el abanderado.

“Yo no veo una pugna, veo competencia, y es natural que se de en todo partido democrático, hay competencia natural evidentemente democrática y voy a apoyar a