Dulce Gómez

Todas las empresas y personas que deseen hacer trabajos en la vía pública, deberán presentar un programa de sus obras ante el Ayuntamiento de Puebla, a fin de que el espacio a intervenir quede en iguales o mejores condiciones, así lo establece el punto de acuerdo presentado por el presidente de la Comisión de Servicios Públicos en el Cabildo, Iván Galindo Castillejos, en Sesión Ordinaria de Cabildo.

Al respecto, el regidor junto con sus homólogas Myriam Arabián Couttolenc y Silvia Argüello de Julián, evidenció que actualmente hay baches, hoyos y socavones generados por empresas que “intervienen” algún desperfecto, pero que no reparan al 100 por ciento la vialidad.

De tal manera, el priista resaltó que es necesario llevar a cabo un esfuerzo de planificación, además de que los interesados en ejecutar algún tipo de acción deben justificar el motivo de la necesidad o urgencia de alguna obra.

De ahí, acotó que será el Gobierno Municipal el encargado de decir la aprobación de la intervención solicitada, o en su caso establecer una serie de condiciones para la ejecución de la misma.

Asimismo, mencionó que debe existir orden y planeación toda la población se debe involucrar, pues además, ello derivará en que todas las obras sean de calidad, funcionales y que garanticen la seguridad.

“Que todas las dependencias, empresas o personas que deseen hacer trabajos deberán presentar a Infraestructura, al inicio de cada ejercicio anual, sus programas de obras”, puntualizó el cabildante.

Expuso que actualmente hay calles en mal estado, pero que antes no estaban así, entre ellas la 2 Sur y 27 Poniente.

Galindo Castillejos recordó que en días pasados murió un hombre al caer a un hoyo justo en el descenso de la ciclopista del Periférico, una vez que la empresa Agua de Puebla para Todos no colocó las señaléticas correspondientes.

“Esta administración tiene que hacer algo, lo peor que podemos hacer es no hacer nada ante esta problemática. Un ciclista perdió la vida por trabajos no terminados, no podemos ante una tragedia no hacer nada”, enfatizó el cabildante.

Por su parte, el presidente municipal de Puebla, Luis Banck Serrato, dio su visto bueno, y coincidió en la necesidad de regular este tipo de prácticas.