Por Patricia Moreno Sánchez

Le Plan de Protección para Protección de los Periodistas es un paliativo, afirmó Ignacio Rivero asesor de la Red Mexicana de Franquicias, quien agregó que el gobierno federal, pese a tener la voluntad, no existe la capacidad para brindar una verdadera protección a los comunicólogos.

Al mismo tiempo criticó que esta es una acción reactiva, al señalar que las autoridades federales conocen los riesgos a los que están expuestos los periodistas que investigan casos vinculados con el narcotráfico o la delincuencia organizada. No obstante señaló que no las autoridades se mantienen al margen.

Comentó que varios activistas y periodistas en diversas ocasiones denunciaron que eran sujetos de amenazas, sin embargo después de los crímenes de los comunicadores se actúa.

Destacó que esta protección que se anuncia debe ser para toda población que está en constante riesgo en todo el país por diversos de la delincuencia organizada.