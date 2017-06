Por Patricia Moreno Sánchez

El 40 por ciento de las prendas que se comercializan en Puebla y Tlaxcala son piratas o al menos no están registradas ante las instancias correspondientes, afirmó Gustavo Bojalil vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CANAIVE) en Tlaxcala

Refirió que esto afecta a las empresas textiles que en su mayoría son familiares y generan un mayor número de empleos.

Bojalil Garrido dijo desconocer el número exacto de las empresas afectadas, sin embargo insistió que continúa el contrabando de prendas que llegan de otros países y de prendas que se confeccionan en México, pero no cuentan con registro oficial por lo que genera una competencia desleal.

“Desafortunadamente el 40 por ciento de prendas, que o se sabe a ciencia cierta si es contrabando o no pero no estan registradas” aseveró.

Por lo que dijo espera que pronto las autoridades actúen en contra de este este delito que afecta a los empresarios establecidos.

Por ultimo indicó que continúan los robos de camiones de carga, indicó que la carretera con mayor incidencia es la de Puebla Tehuacán, por lo que han solicitado apoyo a las autoridades para combatir este delito de robo de mercancía, que afecta a esta industria.