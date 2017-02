Por Patricia Moreno Sánchez

Maestros sindicalizados afilados Sindicato Autónomo de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla ( SATCOBAEP) solicitaron el apoyo de Carlos Martínez Amador recién nombrado director de Colegio de Bachlleres para que intervenga ante las irregularidades de Ricardo Ordaz quien se ostenta como representante sindical cuando ha sido destituido.

En rueda de rueda de prensa Jorge Rosas Yañez, dirigente del SATCOBAEP, expuso que Ricardo Ordaz Pérez al concluir su periodo como dirigente sindical, se niega a abandonar el cargo con el pretexto de que fue reelegido por la base, situación que no ha acreditado de manera jurídica.

Afirmó que Ordaz Pérez discrimina y hostiga a los trabajadores de esta institución y ejerce represión para no renovar al sindicato, ya que contaba con el respaldo de José Antonio Gómez Mandujano, exdirector del COBAEP quienes realizaron diversas irregularidades como el despido de personal de forma injustificada. .

“El amedrentamiento de Ordaz Pérez llega a alumnos y a padres de familia a quienes incluso no permitirles la reinscripción para sus hijos en caso de no legitimar sus acciones” aseveró.

Rosas Yáñez aseguró que está en la mejor disposición para trabajar en equipo con la nueva autoridad educativa e hizo un llamado a la Secretaría de Educación Pública y al gobernador Antonio Gali para que tomen cartas en el asunto.