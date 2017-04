Por Patricia Moreno Sánchez

Comerciantes denuncian desabasto de productos del mar, lo que ha generado un incremento en los costos del pescado y mariscos en un 20 por ciento, lo que está generando bajas ventas de hasta un 90 por ciento.

El señor Raúl Medina comerciante de productos del mar de la calle 16 Poniente explicó que no hay suficiente abasto de pescado y el que el producto que llega es congelados.

Comentó que esta situación está generando muy bajas ventas durante la semana v solo los viernes de Cuaresma, llegan los clientes a comprar.

“Se componen las ventas nomas los viernes, sábado y domingo y toda la semana es muy baja la venta, y no sabemos cómo nos vaya a ir en la Semana Santa, si tendremos venta” afirmó.

El señor Francisco Tlalpan, comentó que está situación y la crisis económica genera bajas ventas en esta Cuaresma , incluso tienen incertidumbre de una mejora de ventas en Semana Santa.

“El año ´pasado la venta de pescados y mariscos estuvo buena,, sin embargo ahora la situación esta difícil”

Los comerciantes dieron a conocer que comercializan algunos productos económicos como el pamparito y la trucha de 32 y 38 pesos respectivamente y existe. Otros productos como el huachinango y Robalo que tienen precios, muy altos, desde 170 pesos hasta 300 como el salmón

Y el precio del camarón va desde, 130, 160 pesos, 170, hasta 220 pesos el camarón de mar.

En tanto las amas de casa, comentaron que los precios de estos productos del mar se “fueron hasta las nubes” al asegurar los precios del kilo de algunos pescados subió de 10 hasta 50 pesos o más, por lo que al legar al mercado compran menos producto o buen otro de menor calidad.

“No pues esta Cuaresma va a estar más difícil que cómanos un platillo preparado con pescado, como era tradición, a lo mucho comeremos caldo de pescado” aseguró la señora Clara Ramírez.

Algunas personas con más recursos económicos infirmaron que para ayer Viernes de Cuaresma compraron pescado para cumplir con la tradición de no comer carne.

“Compre un kilo y medio de pescado tenso para hacerlo en caldillo, que es una receta de familia, pero está un poco elevado el precio de 130 pesos el kilo, pero además llevó pescado fresco para prepararlos el fin de semana. Y ya tenemos guardado un dinerito para comprar más pescado el Viernes Santo” afirmó el señor Pablo Casas..