Por Jesús Lemus/Puebla

La ex candidata independiente a la gubernatura de Puebla en 2016, Ana Teresa Aranda Orozco, condenó que se viva “una persecución política” en contra de su abogado, Víctor León Rueda, quien se caracterizó por defenderla de la supuesta falsificación de firmas que logró para este cargo público.

En el encuentro con medios de comunicación, la también ex militante del Partido Acción Nacional (PAN), sentenció que desde el gobierno del estado y que desde su punto de vista sigue controlado por Rafael Moreno Valle Rosas, se hará todo lo posible para evitar que en el 2018 haya candidatos independientes a un cargo público.

Aranda Orozco mencionó que León Rueda representa como abogado a una agrupación de personajes que compiten este año por un cargo público a través de la vía independiente en diversos estados, una vez que demostró un trabajo impecable para superar obstáculos que frenan el camino de quienes buscan aparecer en las boletas electorales.

“Hay miedo, hay mucho temor de que crezca este trabajo jurídico a favor de quienes en su momento decidan ser independientes, esta persecución que vive viene del gobierno del estado de Puebla a través de Rafael Moreno Valle Rosas”, mencionó.

La ex candidata independiente al gobierno del estado, convocó a los poblanos que decidan competir por un cargo público a través de esta figura de competencia electoral, a que no se dejen intimidar por quienes en su momento los bloquearán para que su nombre aparezca en las respectivas boletas.

Aclaró que los primeros en obstaculizar el trabajo de los independientes, será el Instituto Electoral del Estado (IEE) a través de sus consejeros, quienes demuestran que no aplican de manera imparcial la ley en la materia.