Por Jesús Lemus/Puebla

La corriente de Alternativa Democrática Nacional (ADN) y que pertenece al PRD, arrancó su campaña estatal en contra de la foto multas que se convirtieron en la caja chica del gobierno estatal y no como una medida para reducir accidentes viales.

Así lo dijo la dirigente de esta corriente del PRD, Roxana Luna Porquillo, quien puntualizó que actualmente hay 200 amparos de poblanos que están en contra de la foto multa, una vez que jamás fueron notificados de esta infracción cometida en las vialidades de la ciudad.

Dijo que la foto multa es anticonstitucional, además de que Puebla ocupa el primer lugar a nivel nacional por la aplicación de infracciones por exceder algunos límites de velocidad establecidos en puntos estratégicos de la zona conurbada de la capital poblana.

Aclaró que no está en contra de la foto multa, sino en la forma en que se pretende cobrar la infracción, pues insistió que en ocasiones los automovilistas no son notificados de algún exceso de velocidad cometido en los lugares donde se ubican las cámaras que se implementaron para este programa en el sexenio pasado.

Mencionó que los interesados podrán acudir a las oficinas de ADN en la 7 poniente 516, donde entregarán sus papeles respectivos para ejercer el amparo en contra de la foto multa interpuesta.

“Hay 200 amparos en contra de las foto multas, Puebla ocupa el primer lugar con el mayor número de infracciones (…) No estamos en contra del programa, estamos en contra de que la foto multa se convirtió en la caja chica del gobierno, porque nunca se ha aclarado en que se ocupa el dinero de esta recaudación”.

En otro tema, Luna Porquillo puntualizó que recibió sus cartas certificadas de la PGR a raíz de la denuncia que presentó hace unas semanas por el espionaje que sufrió a través del ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas.

Asimismo, dijo que a través de los representantes populares del PRD en el Congreso de la Unión, se solicitará una investigación en contra del ex mandatario poblano por esta nueva acusación en su contra por el espionaje en contra de diversos personajes políticos y que fue operada a través del representante popular del PAN, Eukid Castañón Herrera, quien de ser responsable de este hecho deberá ser desaforado para enfrentar el proceso penal correspondiente.