Por Jesús Lemus/Puebla

La imposición de Carlos Martínez Amador al frente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRD causó las primeras inconformidades en algunos militantes que recurrieron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quienes intentarán tumbar su nombramiento al frente del Sol Azteca.

Lo anterior se corrobora en la página de internet del TEPJF, donde Mayra Sánchez Sarmiento y otros perredistas impugnaron el nombramiento de Martínez Amador como nuevo líder estatal del PRD.

El argumento de los inconformes, es que la corriente de Nueva Izquierda no realizó un proceso interno para convocar a la renovación de la dirigencia del PRD, una vez que Socorro Quezada Tiempo fue expulsada como militante del partido y perdió sus facultades como presidenta del instituto político.

“Impugnar diversos actos y omisiones relacionados con la convocatoria al cuarto y quinto Pleno Extraordinario de dicho instituto político, respecto del proceso electoral ordinario 2017-2018 y del proceso mediante el cual se nombraría al presidente de su Comité Directivo Estatal”, refiere la impugnación.

Otros argumentos de la parte inconforme, está que la resolución de la Comisión Jurisdicciones del PRD por la expulsión de Socorro Quezada, se debió notificar en sus oficina al vicepresidente de la mesa directiva del Consejo, Jorge Benito Cruz Bermúdez la presunta sanción que se le aplicó, pero esto no ocurrió.

Se indica que si se hubiera hecho la notificación, el Consejo de acuerdo a los estatutos no tenía facultades electivas, sino que tendría que sesionar para emitir una convocatoria para un consejo electivo, en este punto se debió abrir a los interesados en presidir el partido.