Por Jesús Lemus/Puebla

El senador del PRD, Miguel Barbosa Huerta, señaló que los enemigos de Andrés Manuel López Obrador y que se encuentran dentro del PRD, son los que están promoviendo su salida como coordinador de la fracción parlamentaria del partido en el Congreso de la Unión. Aseguró que su decisión no viola ninguna norma interna del PRD por la cual pueda ser expulsado o removido de la coordinación del Grupo Parlamentario.

En el encuentro con medios de comunicación en el Senado de la República, sentenció que si el PRD a nivel nacional lo quita de la coordinación del senado de la República, en un plazo de 48 horas tumba esa decisión en los tribunales federales porque estarían violando sus derechos.

El oriundo de Tehuacán minimizó los ataques hacia su persona y que provienen de la tribu de Nueva Izquierda dentro del PRD, luego de señalar que sería viable apoyar desde el Sol Azteca las aspiraciones de López Obrador rumbo a la presidencia de México en 2018.

Destacó que no está casado con la coordinación del senado del PRD en el Congreso de la Unión; sin embargo, sentenció que dará la batalla jurídica para demostrar que la corriente de Nueva Izquierda no pueden censurar la opinión que tengan a título personal cada uno de los militantes del Sol Azteca sin importar cual sea el tema.

Barbosa Huerta reiteró que su decisión de apoyar a López Obrador rumbo a las elecciones de 2018, no violó alguna norma interna del PRD y que derive en ser expulsado o removido de la coordinación de la fracción parlamentaria

“Si violando mis garantías individuales, hoy el CEN me destituye sin otorgarme el derecho de audiencia o inicia un procedimiento para ello, podría impugnar ante el Trife, podría, y estoy convencido que lo ganaría”.

“Tomaré una decisión política junto con las y los senadores del PRD. No me aferraré a ningún cargo o militancia, pero no me iré cuando lo quieran los enemigos de López Obrador dentro y fuera del partido”, expresó.