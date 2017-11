Dulce Gómez

El Ayuntamiento de Puebla le abrió la entrega de propagada en el primer cuadro de la ciudad, además de que permitirá que los candidatos arriben al Centro Histórico para “saludar a la gente”, informó la presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Myriam Arabián Couttolenc.

Al respecto, la regidora panista comentó que el tema ya fue avalado en la comisión respectiva y que ella encabeza, empero será el 17 de noviembre cuando sea abordada de manera oficial en Cabildo.

Acotó que antes no estaba permitida la promoción de los abanderados en el Centro Histórico, empero para 2018 se dio el sí, a fin de que la gente conozca a los representantes de cada partido.

Por el contrario, la cabildante puntualizó que estará prohibida la colocación de mantas o cualquier tipo de pendones en fachadas de viviendas y comercios del Centro Histórico.

Asimismo, acotó que no se permitirá la propaganda auditiva y aérea en la zona de monumentos y primer cuadro. De lo contrario, los institutos políticos deberán pagar la sanción correspondiente que irá de las 200 a las 3 mil unidades de medida.

“El volanteó en el zócalo sí se permite, inclusos junto con sus brigadistas. La gente no puedo colocar lonas o propagada en viviendas y comercios del Centro Histórico. También se prohíben los carros con publicidad”, especificó.

Es importante mencionar que el Gobierno Municipal entregará a los institutos políticos sitios específicos para colocar publicidad, empero en zona de monumentos no estará permitida.