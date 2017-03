Pedro Luis Grasa Soler , es el nuevo rector del Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Puebla, en sustitución de Rashid Abellá Yunes. El nuevo rector presentó a los medios de comunicación , proyectos y el Modelo Educativo Tec21, que busca atender las necesidades de formación de las nuevas generaciones identificadas como Millenial y Generación Z. y precisó que uno de los objetivos de la institución es la formación de líderes.

Confirmó que el ITSM a pesar de los tiempos de crisis, mantendrá el 49 % de algún tipo de beca a ofrecer a los estudiantes y con el Plan 2020 se proponen que sus estudiantes tengan alguna experiencia internacional en instituciones de cualquier parte del mundo

El Tecnológico quiere seguir formando líderes con una perspectiva de futuro, es decir que van a formar las empresas que aún no existen, ante un mundo que se mueve de manera muy rápida y que cambia a esa misma velocidad.

Explicó que el modelo educativo que proponen es formar profesionistas competitivos , creadores e innovadores . Ofrecen un modelo de formación de vanguardia para formar líderes con espíritu emprendedor, fortalecer el prestigio del ITSM en el país , vinculación con los egresados ( 280 mil ) y con las empresas y la formación con sentido humano.

El Tec de Monterrey ha conformado un nuevo plan que ha llamado -20-20 con 7 propósitos, entre ellos tener a los mejores alumnos, no solo en promedios, sino en calidad , por eso quieren tener a los mejores alumnos en esa institución , sin importar dónde están y cuál es su situación socioeconómica,. Actualmente han reclutado a 300 estudiantes y su meta es superar los mil, la mayor parte de ese grupo están becados al cien por ciento.

Pedro Luis Grasa Soler , también señaló que el Modelo Educativo Tec21, permitirá a los jóvenes explorar diferentes áreas de estudio de los negocios, áreas técnicas y sociales , para que , poco más tarde pueda elegir la rama precisa que quiera estudiar y no equivocarse en la selección de carrera.

Como está recién llegado a Puebla, espera tener comunicación con las demás universidades, con el Gobierno del Estado y con los empresarios, para mantener la vinculación social , señaló que al ITSM también le preocupa el desarrollo social y temas como el rescate del Rio Atoyac,, el cuidado al medio Ambiente y atender la desigualdad social del país.

Como el ciclo escolar está en marcha, no hay proyecto para abrir nuevas carreras, sino fortalecer el equipamiento de las diferentes carreras que tiene, porque una de las características de la institución es tener las herramientas modernas para el aprendizaje de los alumnos.

En el sistema educativo de México se tiene instalaciones del siglo XIX, profesores del siglo XX y alumnos del siglo XXI, por lo que se tiene siempre que visualizar para armonizar todos los factores.