Dulce Gómez

La presidenta de la Comisión de Infraestructura en el Cabildo, Silvia Argüello de Julián, anunció que durante el presente mes se iniciará la pavimentación de 83 calles con una inversión de 180 millones de pesos, recursos provenientes de la contratación de una línea de crédito.

En entrevista, la regidora por el Partido Nueva Alianza (Panal) dijo que el periodo de ejecución aún no se define, empero sostuvo que algunas vialidades estarán antes de que termine el presente año y otras más en 2018.

Resaltó que la ejecución no tendrá distingo de color, es decir de partidos políticos, sin embargo mencionó que se privilegiarán los polígonos de atención prioritaria.

En este tenor, ejemplificó que en algunas juntas auxiliares, entre ellas San Baltazar Campeche e Ignacio Zaragoza actualmente están netamente urbanizadas, de ahí la importancia de priorizar otras zonas.

“Hay varias, por ejemplo en San Baltazar Campeche y en Zaragoza que son juntas auxiliares que están netamente urbanizadas, y el presupuesto que nos manda la Federación no permite que se ejecuten obras (pavimentaciones) en esas zonas”, dijo.