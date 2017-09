Por Jesús Lemus/Puebla

La diputada local por el Partido Acción Nacional (PAN), Patricia Leal Islas, no regresará al Congreso de Puebla para ocupar su curul, confirmó la legisladora suplente de esta fuerza política Carolina Beauregard Martínez.

Mencionó en días pasados sostuvo una reunión con Patricia Leal Islas para tratar el tema de su regreso al Poder Legislativo, una vez que dejó el Senado de la República con el arribo del senador Javier Lozano Alarcón.

Comentó que la senadora suplente le informó que no tiene contemplado retornar a su escaño el Congreso de Puebla y se enfocará atender temas personales por lo que aseguró que continuará desempeñando sus labores legislativas de manera normal.

“Tuve una reunión con la senadora con licencia Paty Leal y no tiene intenciones por el momento de regresar al Congreso, entonces, continuaré con la agenda que venía llevando a cabo hasta que otra cosa suceda. Sí me mantengo por lo pronto en el Congreso, tengo una buena relación con la senadora Paty Leal y seguiremos haciendo trabajo en equipo y por lo pronto ella va atender asuntos personales”.

La panista y quien es identificada con el ala fuerte del Yunque, dijo que seguirá adelante con su trabajo al frente del Comité de Atención y Participación Ciudadana del Poder Legislativo, además de otras comisiones legislativas en las que participa respectivamente.

Hay que recordar que Beauregard Martínez llegó al Poder Legislativo como suplente de Patricia Leal Islas al dejar el Congreso de Puebla para asumir una posición en el Senado de la República en sustitución de Javier Lozano Alarcón cuando se integró al Gobierno del Estado.

Después de la renuncia de Javier Lozano Alarcón como vocero y jefe de la oficina del gobernador, Antonio Gali Fayad, regresó al Senado de la República para recuperar su espacio obligando a Leal Islas a retornar a la LIX Legislatura de Puebla