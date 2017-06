Por Jesús Lemus/Puebla

Los partidos MORENA, PRD y PRI condenaron el asesinato de Meztli Sarabia, hija de Rubén Sarabia Simitrio y quien es líder moral de la organización 28 de Octubre, que alberga a un gran número de vendedores ambulantes.

En primer lugar, la presidenta del PRD, Socorro Quezada Tiempo, lamentó que el sistema político en Puebla, no permita una libertad de expresión hacia diversos actores sociales, como ha sido el caso de Simitrio y quien enfrenta una prisión domiciliaria.

Lamentó que la lucha social de Rubén Sarabia costara la vida de su hija Meztli Sarabia, quien fue ultimada con dos disparos en su oficina de la 28 de Octubre y que se ubica en el mercado Hidalgo.

Consideró que el gobierno del estado debe aceptar que la inseguridad los superó y dejar atrás los discursos respecto a que la violencia registrada en la capital, es por el imaginario colectivo que se expresa en las redes sociales.

“Este pinche sistema te arrebató a tu hija, eso no tiene madre, no tiene abuela, no tiene abuelo, hay una indignación social, porque si te pasa a ti, nos pasa a todos, pedimos al gobierno del estado de Puebla se agilicen las investigaciones”.

NO SE DE CARPETAZO AL TEMA DE MEZTLI SARABIA, PIDE MORENA

Por su parte, el líder del Comité Directivo Estatal (CDE) de MORENA, Gabriel Biestro, pidió que si las principales autoridades gubernamentales en Puebla no pueden con sus labores en materia de seguridad, deberían renunciar a sus cargos.

Confió que la Fiscalía General del Estado (FGE) no de carpetazo al delito que se cometió en contra de Meztli Sarabia, quien fue asesinada en su oficina ubicada en el mercado antes citado.

Desde el punto de vista del dirigente estatal, el 80 por ciento de los poblanos viven con un fuerte miedo en la capital a raíz de la ola de violencia que se registran en el transporte público y ahora con el asesinato de la hija del líder social, Rubén Sarabia Simitrio.

PRI SE SUMA A LAS EXIGENCIAS DE JUSTICIA

Por su parte, el líder del PRI en Puebla, Jorge Estefan Chidiac, exigió al gobierno estatal garantizar las estrategias en materia de seguridad, luego de considerar que en la ciudad se vive un fuerte problema a raíz de diversos hechos delictivos.

Aunado a lo anterior y a través de su cuenta de twitter, confió que el gobierno estatal aclare este asesinato, dejando en claro que no puede quedar impune dicha situación, sin importar que se trate de la hija de un luchador social.