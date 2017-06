Por Patricia Moreno Sánchez

La participación ciudadana garantizará la transparencia en e Sistema Estatal Anticorrupción, afirmó José Antonio Quintana presidente de la Confederación Patronal (COPARMEX).

No obstante pidió a los legisladores que la selección de los integrantes del Comisión seleccionadora del Comité de Participación Ciudadana del Sistema estatal Anticorrupción se realice apegada a derecho.

Dijo que se está insistiendo en lograr un sistema anticorrupción que genere confianza certidumbre y para ello se pide a los diputados que se busquen los mejores perfiles, es decir que sean independientes, con autonomía y son intereses partidistas.

Al mismo tiempo Quintana Gómez consideró que se retrasará al menos un mes la implementación del Nuevo Sistema Anticorrupción por la falta intereses de los legisladores; que no hicieron su tarea con tiempo. Agregó que los procedimientos aún no están listos para lograr su instalación el 18 de julio cómo está estipulado. Agregó que él confía que este sistema no fracase.

“Esperemos que este sistema anticorrupción funcione bien, seria un fracaso, su fracaso” aseveró.

Por ultimo confirmó que el jueves inician las comparecencias en el Congreso del Estado; de los 19 postulados para la comisión seleccionadora de los cinco integrantes del Comité Estatal Anticorrupción.