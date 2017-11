Por Patricia Moreno Sánchez

El Sindicato Independiente de Trabajadores de AUDI, (SITIAUDI) confirmó ayer viernes se llevó a cabo un paro de labores en planta de autos de lujo AUDI por la inconformidad por la falta del pago salarial.

El dirigente del SITIAUDI, Álvaro López Vázquez explicó que se normalizó la producción, luego de que la empresa cubrió un 20 por ciento de trabajadores con su pago correspondiente, no obstante están exigiendo que se cubra al 100 por ciento

Refirió que la firma alemana les explico que fue un problema técnico, al señalar que la nómina . la paga una empresa en Estados Unidos y debido a que el viernes jueves pasado fue día festivo por la conmemoración del Día de Gracias, no se liberó el recursos.

En entrevista telefónica , indicó que confiaban que el problema se resolvería la misma noche del viernes, de ,lo contrario tendrían que realizar otro actividad para exigir el pago.

Por ultimo agregó que exigirán que este problema no se presente nuevamente y menos para el pago del aguinaldo.