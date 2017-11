• Los embistió una camioneta y al caer en la cinta asfáltica cayeron bajo un camión de carga que les pasó encima.

Odilón Larios Nava.- Terrible muerte tuvo una pareja de motociclistas la tarde de este miércoles en la carretera Puebla-Tehuacán a la altura del kilómetro 46+500 en los carriles que van a Tehuacán. Los jinetes del caballo de acero fueron embestidos por una camioneta, la cual volcó, cuando los tripulantes de la moto cayeron les pasó encima un camión de carga, tipo plataforma que transportaba rocas.

Según reportes extraoficiales, fueron tres las unidades automotores que intervinieron en el mortal percance ocurrido alrededor de las 15:00 horas de este miércoles a la altura de la comunidad de Pronace, en el municipio de Cuapiaxtla de Madero.

La mecánica de los hechos según los primeros reportes extraoficiales fue de la siguiente manera: una camioneta tipo pick up, de la marca Ford, color rojo, con placas SL-42-938 del estado de Puebla, volcó y esta habría pasado a traer a los motociclistas haciendo que derraparan, inmediatamente después el tortón, al parecer no le dio tiempo detenerse, pasó encima de al menos uno de los cuerpos y la motocicleta terminó bajo sus llantas.

Hasta el cierre de esta edición se desconocía la identidad de las dos personas fallecidas, sólo se sabe que se trata de quienes iban en la moto y que son hombre y mujer.

El levantamiento del cadáver lo realizaron los elementos de la Policía Municipal de Cuapiaxtla y dieron parte al Ministerio Público para que se realicen las investigaciones del caso. El conductor de la pick up escapó, pero dejó abandonada su unidad. Mientras que el chofer del tortón quedó asegurado para que rindiera declaraciones y se deslindaran responsabilidades.