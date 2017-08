• Es un error pensar que la instrucción es toda la educación, es formación y formar significa moldear a una persona: Villanueva González

Por Diego Armando Cuautle

Para generar un cambio de conciencia la educación es una herramienta fundamental, en que el profesor sea un integrador social que oriente y acompañe al estudiante, coincidieron especialistas y académicos de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).

Durante un análisis del tema, “¿Quién educará al México que necesitamos y merecemos?”, Arturo Villanueva González, investigador de la Facultad de Educación de dicha institución, comentó que os profesores no reciben la formación adecuada al no ser considerados agentes de cambio para el crecimiento de la persona y verla como un ser complejo e integral.

“¿Qué ha faltado en la educación? Esta visión completa del ser humano, necesariamente educar no es instruir, es un error pensar que la instrucción es toda la educación, es formación y formar significa moldear a una persona, que es lo más complejo que tenemos en la naturaleza”, agregó.

En este sentido, dijo que el antídoto a la indiferencia es la empatía, y la empatía sólo se entiende si entiendes quién eres como persona y que el que está junto de mí también es persona.

Agregó que en México se han realizado esfuerzos importantes, alrededor de cuatro millones de niños y adolescentes no van a la escuela y otros 600 mil están en riesgo de desertar, según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF por sus siglas en ingles).

En este mismo tenor, comentó que la sinergia entre la familia y la educación es importante, ya que ambas se necesitan para poder transformar y dar respuesta a las diversas problemáticas que se presentan en México.

Indicó que en el estado de Puebla cinco de cada diez futuros maestros no reciben la formación adecuada, pues no son considerados como un agente de cambio que aporte al crecimiento del ser humano en todas sus dimensiones.

“Es preocupante que la mitad de los educadores no esté bien capacitados, este país sufre porque no se tiene este tipo de acciones en materia de educación, no se prepara a los docentes y no se tiene una concepción ideal de ellos”, finalizó.