Por Jesús Lemus/Puebla

Los panistas que son afines al ex gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, asumieron la titularidad de algunas comisiones que integran el Comité Directivo Estatal del PAN a cargo de Jesús Giles Carmona.

Lo anterior se dio en la sesión del CDE de Acción Nacional de este fin de semana, donde se definió que el principal órgano partidista que es la Comisión Estratégica de Campaña, será representada por el actual dirigente estatal y secretaria general del albiazul, Jesús Giles Carmona y Martha Erika Alonso Hidalgo, respectivamente.

Las otras comisiones que se renovaron son: Auxiliar de Orden y Disciplina Intrapartidista, Vigilancia, Estudios y Plataforma Política, Formación Política, Fortalecimiento de la Función Pública, Fortalecimiento Institucional y Vinculación Social.

Los titulares de las comisiones partidistas antes citadas son: Raymundo Israel Mancilla Amaro, Jesús Zaldívar Benavides, Leonor Popócatl Gutiérrez, Mario Riestra Piña, Leoncio Paisano Arias, Fernando Sarur Hernández y José Ángel Pedro Guerrero Herrera, todos pertenecientes al grupo del ex mandatario poblano, Rafael Moreno Valle Rosas.

A esta sesión del Comité Directivo Estatal del PAN, acudieron diversos panistas, entre los que destaca el ex senador de la República por las filas de este partido, Humberto Aguilar Coronado y quien en los últimos días criticó algunas decisiones internas del instituto político, que derivan en la exclusión de otros militantes del albiazul.