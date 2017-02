Por Patricia Moreno Sánchez

En rueda de prensa, Leobardo Espejel Rentería, presidente Estatal de la Unión de Padres de Familia, expuso que la iniciativa del Secretario de Educación Publica federal Aurelio Nuño de extender el Operativo Mochila en todo el país, para evitar la introducción de objetos como armas de fuego, armas blancas o drogas a los planteles por parte de los alumnos, es solo un paliativo, ya que no resuelve la problemática.

Al referir que mientras la Reforma Educativa no sea fiel al Artículo Tercero Constitucional, en el sentido de desarrollar de forma amónica las facultades del estudiante, lamentablemente continuarán los casos de violencia en los planteles. Por ello toda acción para la vivencia escolar solo será un paliativo.

Agregó que otro aspecto importante es que al interior de las familias se mantenga un ambiente de comunicación sana y reforzada con valores para la formación de los niños y adolescentes.

Por último refirió que en las instituciones se debe trabajar en coordinación con las autoridades, los maestros y los propios padres de familia para que se desarrolle un programa educativo que para educar a los menores formando seres que conformen una mejor sociedad donde no haya discriminación, inseguridad, ni corrupción.