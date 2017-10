Por Patricia Moreno Sánchez

Los padres de familia se mostraron satisfechos con la indicación de la Secretaria de Educación Pública (SEP) de implantar el horario de invierno en las escuelas, con ello recorrer el ingreso media hora más tarde.

Los padres de familia entrevistados, afirmaron que es positiva esta medida, porque se está registrando un descenso de temperaturas y los niños contraer una enfermedad respiratoria.

“A mí me parece bien este horario de inverno en las escuelas, a si mis hijos se levantan a la misma hora pero nos da más tiempo de ir a la escuela, además, mientras más temprano salimos hace más frio”.

Laura madre de familia, comentó que además de recorrer este horario escolar, a partir del lunes se cambia el horario de Verano y con ello se regrese al horario habitual.

“Estamos contentos porque los niños podrían ingresar media hora más tarde a la escuela, y además ya el lunes regresamos al horario de invierno en todo el país, lo cual quiere decir que podremos dormir una hora más, la hora de sueño que nos quitan cada año”.

Con respecto al nuevo calendario escolar los padres de familia señalaron que están de acuerdo con las modificaciones al mismo con tal de que los niños, no pierda el año escolar.

“Si estamos de acuerdo, incluso que se amplié unos días el periodo vacacional, para que no pierdan el año escolar nuestros hijos, sino tendrían que cursar otro año” aseveró don Carlos quien acompaño a su hija a la secundaría, ayer viernes que se registró suspensión de Consejo Técnico de maestros y dar paso a clases, con ello recuperar las materias perdidas.

De acuerdo a la SEP, a partir del lunes 31 de octubre del presente año, al 23 de febrero del 2018 será vigente el horario de invierno en escuelas desde preescolar hasta secundaría. Con este horario se recorre media hora el ingreso a clases de los turnos matutino y vespertino en las escuelas.