Por Patricia Moreno Sánchez

La Procuraduría Federal del Consumidor en Puebla realiza operativos para vigilar que no haya abusos en los precios de los productos de la canasta básica, informó el delegado Alejandro García, son obstante reconoció que algunos productos alimentarios como el jitomate y la cebolla han incrementado su valor entre el 10 y el 20 por ciento.

Agregó que otro producto que subió su costo es el aguacate y el limón que registró un disparó de más del 20% en su precio. Mientras el pan blanco incrementó un 20%.

Aseguró que actualmente en lo que va del año no tienen quejas en la delegación y que Puebla es de los estados más cumplidos en cuestión de normatividad y que los proveedores actúan dentro del marco legal.

No obstante indicó que las sanciones para aquellos que no respeten la Ley del Consumidor, las serán desde 250 pesos hasta 8.2 millones de pesos y que varían de acuerdo al delito o norma violada o una norma oficial mexicana y que para más información podrán buscar en el Diario Oficial de la Federación pues se actualizan cada año estás sanciones.

Agregó que en lo que va de este 2017 llevan 1232 verificaciones, 142 suspensiones de actividad comercial, sin embargo reiteró que la PROFECO no busca el imponer sanciones sino que por el contrario, lograr la satisfacción del consumidor. Indicó que el año pasado se resolvieron 82% de un total de 2467 quejas.