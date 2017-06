Por Patricia Moreno Sánchez

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) inició operativos para verificar que no haya abusos comerciales por la celebración del Día del Padre el próximo domingo, informo e l delegado Alejandro García, indicó que se realizarán visitas en los restaurantes, tiendas de ropa, joyería y zapaterías, entre otros establecimientos donde se pueden adquirir algún regalo para “Papá”, para verificar que se respeten los precios y ofertas, que los precios estén a la vista del consumidor.

Recordó que se debe respetar la normativa de la Ley de Protección al Consumidor para evitar sanciones económicas que van desde los 250 pesos hasta los 2 millones de pesos.

“Iniciamos ya este operativo para vigilar el buen comportamiento de los comercios donde se venden artículos para caballero, como ropa, calzado, joyería, entre otros, en esta ocasión no se verifican florerías porque no es común regalar flores papá”

No obstante dijo que los consumidores podrán reportar cualquier irregularidad ante las oficinas de PROFECO que se ubican en la 19 Sur 506, Colonia la Paz o bien reportar sus quejas al teléfono 01 800 468 87 22 o bien a través de las redes sociales como son Facebook , Twitter o correo electrónico denunciaprofeco@profeco.gob.mx