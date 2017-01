Por Patricia Moreno Sánchez

En Puebla la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) está reforzando los operativos para evitar que haya aumento de precios de diversos productos por especulación con el pretexto del incremento de la gasolina informó el delegado Alejandro García.

El delegado refirió que se pondrá mayor atención en vigilar los productos de la Canasta Básica, como frijol, arroz, azúcar, huevo y cárnicos. Además del precio de la tortilla que no se ha autorizado ningún incremento en estos productos.

Especificó que se vigilará que no haya incrementos injustificados por el alza de la gasolina, refirió que la dirección general de PROFECO emitió 25 mil requerimientos a industriales y proveedores para verificar cuales son los componentes de los productos más demandados y conocer con ello si se justifica un aumento de precio relacionado con el incremento del combustible.

La delegación monitoreará que no haya prácticas abusivas, indicó que también se iniciaron operativos para vigilar que en las gasolineras no haya especulación y se vendan litros completos. Especificó que la delegación vigilará que en las estacione de servicio se coloque a la vista del público el precio del producto de acuerdo a la región. Al recordar que el precio del combustible fue dividido en tres regiones.

Agregó que se debe informar al consumidor si se puede pagar con efectivo, con tarjeta y el precio del combustible.

Además la PROFECO estará vigilante que se en este tipo de establecimientos se cuenten con las medidas de seguridad para garantizar la integridad de consumidores, vehículos y de los mismos empelados.

Se verificara que no se de la especulación y con el pretexto del desabasto, se nieguen a vender el producto.

De hecho dijo que en lo que va de este año se han detectado al menos 30 gasolineras de la ciudad que tienen escases de combustible y de acuerdo a la instrucción de la dirección general, se informa a PEMEX de las gasolineras con desabasto para que se apresure al abasto del combustible.

Por último recordó a los consumidores que pueden hacer sus denuncias a la PROFECO en sus oficinas en la calle 19 Sur 506 esquina con Avenida Juárez o bien llamar al teléfono 246 15 22.