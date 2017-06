Por Jesús Lemus/Puebla

El Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN debe reforzar la promoción en todo el estado, con el fin de garantizar el refrendo de la militancia, quien tiene aproximadamente un mes para cumplir con esta obligación al interior de esta fuerza política.

Así lo consideraron urgente los panistas Humberto Aguilar Coronado, Rafael Micalco Méndez y Juan Carlos Mondragón Quintana, quienes opinaron que no hay difusión real sobre el proceso que tiene como objetivo acabar con los padrones inflados de militantes, no solo de Puebla, sino de todo el territorio poblano.

Señalaron que ha transcurrido casi un mes del proceso interno del PAN, pero varios de los militantes no tienen conocimiento de dónde tienen que hacer su refrendo presencial, que incluye usar su huella dactilar, además de entregar su credencial para votar.

Por su parte, el ex líder estatal Rafael Micalco Méndez, demandó al dirigente municipal, Pablo Rodríguez Regordosa, explique si verdaderamente hubo una falla en el suministro de energía eléctrica o fueron víctimas de un robo en las oficinas municipales de la 17 poniente y por ello frenaron el proceso de actualización de datos en la capital.

“Debe de explicarnos en un primer momento a los panistas que estamos en este proceso de ratificación de datos de militantes y también a la sociedad, creo que quien debiera darnos respuesta y otras inquietudes de lo que realmente está sucediendo en el Comité Municipal que curiosamente sucede esto en pleno proceso”.

En otro tema, los panistas antes citados dieron un posicionamiento para manifestar su respaldo al ex presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, por la embestida emprendida en su contra a través del Congreso local donde se concretó la inhabilitación de 12 años por supuestas anomalías a su cuenta pública 2013.