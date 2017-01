Por Patricia Moreno Sánchez

La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo ( ONEXPO) toma medidas de prevención a ante la pasibilidad de presentarse actos de vandalismo durante la marcha en contra del incremento a los precios de la gasolina; programada para este sábado 7 de enero en la ciudad de Puebla.

Adalberto Baigts vicepresidente de ONEXPO explicó que ante las amenazas de nuevos saqueos, se resguardarán los artículos de valor como aceites, además en caso de que la manifestación salga de control, se ha indicado que con el control electrónico se bloque las tomas para evitar cualquier riesgo o accidente.

Además con ello se evitaría que los grupos vandálicos puedan sustraer y robar el combustible y con ello también evitar un incidente.

El representante de esta organización de expendedores de gasolina al, aseguró que hasta ayer viernes reportaban saldo blanco, al no registrar ninguna afectación a las más de 200 estaciones de servicio que pertenecen a ONEXPO.

No obstante dijo que en los últimos tres días se ha registrado bajas ventas de un 20 por ciento por el temor de la gente a salir por los desmanes.

Agregó que aún no se regulariza al 100 por ciento el abasto de gasolina por Petróleos Mexicanos, sin embargo dijo es comprensible debido que se trasporta vía terrestre.