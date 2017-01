Por Patricia Moreno Sánchez

En rueda de prensa empresarios gasolineros y representantes de la Organización Nacional de Expemdedores de Petroleo (ONEXPO) pidieron a las autoridades estatales y federales mayor seguridad para resguardar a las estaciones de servicio de combustible, ante el nuevo incremento a las gasolinas para febrero próximo.

Adalberto Baigts vicepresidente de ONEXPO, expuso que se pide que se garantice la integridad física de todos los trabajadores de las estaciones de servicio y de la población en general, al presentarse un riesgo de un incendio o explosión.

Al mismo tiempo hizo un llamado a los grupos de inconformes que las gasolineras son de capital privada por lo que no pertenecen al gobierno federal por lo que se impacta a trabajadores y familias.

Baigts Montaño reveló que a causa de los actos de saqueos y vandalismo, que se registraron en Puebla y otros municipios del 5 al 8 de enero, las ventas de las estaciones de servicio bajaron hasta un 25 por ciento.

Ante este panorama, los empresarios pidieron a los automovilistas que no compren el combustible robado a pie de carretera, para no contribuir a esta crisis financiera.

Por ultimo aseguraron que ya se normalizo el abasto de combustible en las estaciones de servicio.