Por Patricia Moreno Sánchez

Integrantes de la comunidad Lesbico-Gay ,Bisexual, y Transgénero denunciaron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) al congreso del estado por omisión para no atender las demandas de este sector y legislar para legalizar los matrimonios igualitarios y al mismo tiempo permitir el cambio de identidad de personas trans.

Juan Alberto Coronado representante de este sector , agregó que otra denuncia es por la tardanza del legislativo para la creación del Comité Estatal contra la Discriminacion. Explicó que este comité debió estar operando 80 días después de que se aprobó el reglamento en el 2015.

Refirió que esto es preocupante porque a la fecha la no existe un organismo local que permita tramitar quejas sobre discriminacion.

De igual forma dijo no existe un organismo que emita políticas públicas de prevención y discriminacion, no solo para la diversidad sexual , sino para todos los grupos vulnerables.

Refirió que lamentablemente continúan registrándose los crímenes de odio, refirió que de 1996 al 2017 , se tiene un registro de 57 crímenes de odio.

Agregó que este año se tiene un presunto crimen de odio, no obstante dijo no se ha comprobado y los municipios de Puebla, Tehuacán e Izucar son donde se presenta mayor violencia hacia este sector al tiempo de referir que lamentablemente continúa la desatención de los ministerios públicos para atender no sólo los crímenes,sino las denuncias por discriminacion.

Por último exigieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que atienda sus responsabilidades, de lo contrario dijo no tienen razón de ser.