Dulce Gómez

De los 300 espacios que están dispuestos en el Corredor Comercial de la 12 Oriente-Poniente, solo 180 han sido ocupados por ambulantes, informó el regidor y presidente de la Comisión de Gobernación, Oswaldo Jiménez López.

En entrevista, el cabildante panista indicó que a los integrantes de Antorcha Comercial ya se les asignó sus espacios y dejó en claro que las 8 y 10 Poniente ya están “limpias”.

Asimismo, argumentó que se deberá aplicar el reglamento, que fue avalado en Sesión de Cabildo, cuando se dio paso a la conformación del Corredor Comercial.

Pese a lo anterior, fue cuestionado al respecto, y es que actualmente en la zona se comercializa piratería, además de que la mayoría de los vendedores informales están sobre la banqueta y no junto a la pared como se había acordado.

“Vamos a llamar a la Secretaría de Gobernación para que nos haga un informe de cómo arranca este proyecto. Me parece que con éxito los ambulantes se están trasladando”, afirmó al tiempo de comentar que era de esperarse que hubiera complicaciones en el inicio de operaciones.

Jiménez López glosó que la Secretaría de Gobernación Municipal debe imponer que los ambulantes se ajusten a los lineamientos de lo contrario retirarles el permiso correspondiente.

No obstante, admitió que aún no hay un acuerdo fiscal y por ello no se han repartido los permiso y empezado a cobrar por metro cuadrado.