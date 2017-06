Por Patricia Moreno Sánchez

Los empresarios restauranteros reportan perdidas económicas por las obras de rehabilitación de la Avenida Juárez, afirmó José Ignacio Rivero asesor general de la Red Mexicana de Franquicias, quien expuso se exige a las autoridades que se cumpla en tiempo y forma con la conclusión del proyecto.

Explico que cada día de cierre de calles, aun siendo parcial, les genera una perdida importante de dinero que no se recupera de inmediato, por lo que dijo existen dos riesgos, un despido de persona, y dos cambio de domicilio con sus respectivas afectaciones.

Dijo desconocer el porcentaje de la perdida y el número de restauranteros afectados, sin embargo indicó es una realidad este impacto por las obras.

Agregó que esta avenida no requiere una gran rehabilitación, salvo menor la pavimentación y cubrir baches, no obstante dio que espera que realmente la Juárez recobre su esplendor.

