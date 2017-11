• Aseguran que la Agencia Estatal de Investigación quiere quedar bien con sombrero ajeno.

• Los están obligando a comprar regalos que después serán sorteados en la fiesta.

• Piden la intervención de los mandos superiores de la Fiscalía para evitar este tipo de abusos.

Odilón Larios Nava.- Policías ministeriales solicitan la intervención de los altos mandos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para evitar lo que consideran abusos en la Agencia Estatal de Investigación. Aseguran que ésta última pretende obligarlos a pagar el boleto de la fiesta de navidad, así como donar un regalo de entre mil a mil 500 pesos para que después sean sorteados durante el festejo, de esa manera la Agencia Estatal de Investigación, dicen, pretende quedar bien pero con sombrero ajeno.

Agentes entrevistados afirmaron a este diario que los están obligando a pagar un boleto de acceso a la cena navideña de 420 pesos por adulto y 300 pesos niños, además de que a cada comandancia le están exigiendo un regalo de entre mil y mil 500 pesos.

Los regalos que les están pidiendo, van a ser sorteados en la mencionada fiesta, como si hubieran sido obsequios de la Agencia Estatal a sus empleados, pero no. En realidad dichos regalos son pagados por los propios trabajadores, indicaron los agentes entrevistados, quienes se mostraron sumamente molestos con estas arbitrariedades.

Por medio de mensajes los agentes fueron notificados que por cada comandancia deben entregar un regalo para la rifa, así como que pasen a pagar la “cooperación” obligatoria con la “Lic. Atziri” y les dieron plazo hasta el día jueves. Aunque no piensen asistir al convivio deben pagar su respectivo boleto para la “comida de fin de año”, con los costos antes señalados.

“Si todo sale de nosotros entonces para qué nos hacen fiesta, si todo lo tenemos que pagar nosotros. Hacen una rifa de regalos, como si ellos los dieran, pero no dan nada, todo sale de nuestras bolsas. Hay rumores de que la Fiscalía da dinero para la fiesta, pero no sabemos quién se lo embolsa, porque la fiesta sale de nosotros” dijo uno de los entrevistados.

“A ver quién les pone un alto a los jefes, no dejan de abusar de los agentes. Aunque nos quejamos y quejamos, hacen caso omiso, nunca investigan por eso siguen con sus abusos” sentenciaron.