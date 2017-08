Por Jesús Lemus/Puebla

Ante los nulos resultados que tuvo el PT tras aliarse con el PAN en 2016, el instituto de la estrella reforzará sus recorridos en todo el estado de Puebla para mejorar su porcentaje de votación el cual debe superar el tres por ciento.

Así lo dijo el integrante de la coordinadora estatal del PT, Mariano Hernández Reyes, quien destacó que los militantes están conscientes de que deben mejorar sus niveles de aceptación entre la población.

Por lo anterior, destacó que el reto del Partido del Trabajo es superar los 200 mil votos que tienen en estado de Puebla y que se pueden corroborar en los resultados de las elecciones locales de 2010 y 2013, respectivamente.

Asimismo, agregó que el Comité Ejecutivo Nacional del PT estableció la línea para que no haya ningún tipo de alianzas con los partidos de derecha, tal y como ocurrió en el Estado de México en las recientes elecciones locales de este año.

El también diputado local de esta fuerza política, señaló que la coalición que estableció el instituto de la estrella con el PAN, a Nueva Alianza, Compromiso por Puebla y Pacto Social de Integración, se debió a que el PT no tenía con una “candidatura fuerte” para contender en 2016 por la gubernatura del estado de Puebla.

“Hubo una percepción que se manejó el año pasado, la realidad es que el PT no traía un candidato fuerte, por eso nos pareció pertinente ponderar un proyecto de alianza con el PRI, o con el PAN, pero la decisión más allá de ideologías fue unirse con la derecha. Para el 2018 no hay posibilidad de ir c