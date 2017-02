Por Jesús Lemus/Puebla

Los entes responsables en Puebla tienen la obligación de solventar las observaciones que hizo la Auditoria Superior de la Federación (ASF) al ejercicio fiscal 2015 del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y que equivalen a un poco más de 4 mil millones de pesos, dijo la diputada local del PRI, Silvia Tanús Osorio.

Señaló que si bien el Congreso del Estado de Puebla ya avaló la cuenta pública 2015 del ex mandatario poblano, la Auditoría Superior del Estado (ASE) a cargo de David Villanueva Lomelí, no debe minimizar estas observaciones a la cuenta pública 2015 de Moreno Valle Rosas.

Cabe señalar que la ASE argumentó que el gobierno del estado realizó obra pública cara, mal planeada y sin los permisos correspondientes durante 2015.

Entre algunas anomalías, destacó un sobrecosto del Museo Internacional Barroco (MIB), que fue presupuestado en 760 millones de pesos y al final valió mil 774 millones de pesos en el proyecto.

En este sentido, Tanús Osorio dijo que no puede afirmar que hubo un daño patrimonial en Puebla durante la gestión de Moreno Valle Rosas, al referir que solo son observaciones por parte de la ASF que se solventarán por los entes responsables del territorio poblano.

SON NORMALES LAS OBSERVACIONES

Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Jorge Aguilar Chedraui, puntualizó que son normales las observaciones que hizo la ASF y que serán solventadas en las siguientes semanas.

Mencionó que todos los estados tuvieron observaciones en el manejo de recurso públicos de la federación; por lo tanto, insistió que no se puede politizar este tema y que se enfoca a la gestión 2015 del ex gobernador de Puebla.

Detalló que Puebla es uno de los estados que mayores recursos maneja en el país, pero la entidad se caracterizó por ser una de las demarcaciones que no tuvo tantas observaciones por parte de la ASF.