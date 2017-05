Por Jesús Lemus/Puebla

A unos meses de arrancar el proceso electoral 2018, la presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRD, Socorro Quezada Tiempo, urgió que sea el Instituto Nacional Electoral (INE) quien organice los trabajos que derivarán en la renovación de diversos cargos públicos.

La también diputada local del PRD, puntualizó que no hay confianza en los consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE), una vez que se han visto envueltos en diversos escándalos, como lo es recientemente el asunto de la falsificación de firmas que pretendían evitar que Ana Teresa Aranda Orozco, fuera candidata independiente a la gubernatura de Puebla en 2016.

Puntualizó que el año pasado, hicieron la misma petición para lograr que sea el Instituto Nacional Electoral quien organizara las elecciones, pero en su momento el organismo señaló que no podían hacerlo una vez que se presentó la solicitud a destiempo.

Aunado a lo anterior, dijo que hay las condiciones para que en un plazo de 15 días se tenga el documento necesario para exigir al INE la organización del proceso comicial 2018 y; con ello, garantizar que habrá imparcialidad en la renovación de los diversos cargos de representación popular.

La dirigente estatal del PRD, Socorro Quezada Tiempo, mencionó que esta petición del INE será a nombre del propio partido, toda vez que el resto de institutos políticos han “demostrado ser unos payasos” que solamente jalan “agua para su molino”.

“Somos tan payasos los partidos que no creo que podamos aglutinarlos en esta propuesta de trabajo, es por ello que el PRD presentará solo esta exigencia para que el INE organice el pecoso electoral 2018 que vivirá el estado de Puebla”, mencionó.

Es importante recordar que el IEE ha sido criticado por su parcialidad en favor del PAN, es por ello que el PRD pide la intervención del INE para organizar el proceso electoral 2018.