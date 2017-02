Por Patricia Moreno Sánchez

El posponer el incremento del precio de la gasolina se debe a las condiciones del mercado existentes, al bajar el precio del dólar y del crudo por lo que no se justificaba el gasolinazo programado para este sábado 4 de febrero, afirmó José Manuel Sánchez delegado del sector público y privado de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (ONEXPO) Puebla.

Lo anterior luego del anuncio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre posponer el incremento a los combustibles para el 18 del presente mes. Por lo que los precios se mantienen, la gasolina magna en 15,99 pesos por litro, la Premium en 17.79 y el Diésel en 17.05 pesos.

Refirió que esto no obedece a ninguna intervención de ningún sector empresarial o lo político, como se ha ´presumido.

Agregó que mientras continúe bajando el tipo de cambio y los combustibles no hay necesidad de infectar el costo de las gasolinas como lo afirmó el gobierno federal.

“Los precio se mantienen porque la verdad, bajo el precio del dólar y del crudo, por lo que no había forma de justificar este gasolinazo. Si las condiciones del mercado continúan con la baja del billete verde y el ´precio del barril, no deben darse las alzas a la gasolina” aseveró.

Pese a ello se espera que los porcentajes sean mínimos, es decir solo se incrementen unos centavos al precio del dólar.

Recordó que con el gasolinazo del 1 de enero, las ventas de las estacione afiliadas a la ONEXPO se redujeron un 9 por ciento en comparación con el año pasado.