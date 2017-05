Por Jesús Lemus/Puebla

Una vez más, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Salvador Escobedo Zoletto, presumió su eficiencia legislativa y promovió tres iniciativas que se enfocan a cambios en el Código Penal para establecer que cualquier tipo de sanción económica, no debe basarse en salarios mínimos, sino en unidades de medida.

Sin embargo, otra vez el representante popular brilló por su ausencia en el desarrollo de la comisión Permanente del Poder Legislativo, donde los legisladores solo leyeron sus iniciativas y las turnaron a las comisiones respectivas para su análisis.

Ya en entrevista, puntualizó que jamás le avisaron que la comisión Permanente del Poder Legislativo, se realizaría a las 9 de la mañana y no a las 10, como lo tenía notificado desde el lunes por la noche.

Destacó que estas tres iniciativas que impulsó en la comisión Permanente, se suman a las otras 42 que promovió hace unos días y que también, se enfocan a cambios mínimos en algunas leyes, para establecer que no debe existir el término salario mínimo, sino unidad de medida.

Al preguntarle si realmente urgen las iniciativas, el representante popular evidenció su enojo y dijo que estas las trabajó en su momento, mismas que apenas cabildeará con sus compañeros de bancada para lograr su aprobación final en sesiones ordinarias del Poder Legislativo.

LA SOLICITUD DE CIUDADANÍA POBLANA

Cabe señalar que en esta misma sesión permanente del Congreso del Estado, Eudoxio Morales Flores, personaje que escribió un libro titulado “Democradura en los Tiempos de Moreno Valle” y que detalla la deuda que dejó el ex gobernador del estado de Puebla por un monto de 75 mil millones de pesos, solicitó su ciudadanía de poblano.

Ha trascendido que dicha solicitud de ciudadanía, podría ser rechazada por los diputados locales, una vez que este personaje criticó al ex gobernador de Puebla y la supuesta deuda que dejó en el territorio poblano.